Le Tour de France reporté à la rentrée : "une super nouvelle", pour Julian Alaphilippe

Il devait avoir lieu du 27 juin au 19 juillet, il sera finalement reporté de deux mois : le Tour de France va bien se courir, mais du 29 août au 20 septembre.

"C'est vraiment une super nouvelle, je commençais à perdre un peu espoir vu le climat actuel", sourit Julian Alaphilippe, invité du 13h de France 2 ce 15 avril. Le coureur natif de Saint-Amand-Montrond en Berry craignait l'annulation. Pour lui, ce report, représente "un élan de motivation, maintenant on a une date et on sait que ça donnera beaucoup de joie aux Français. Ça voudra dire que la situation sanitaire aura beaucoup évolué, je l'espère en tout cas."

"Forcément, il y aura un peu moins de spectateurs"

Cette édition se déroulera quand même dans un contexte particulier, avec sans doute moins de monde au bord des routes, puisque les vacances scolaires seront terminées. "C'est quand même une grande chose que le Tour de France ait lieu", estime Julian Alaphilippe. "Forcément, les enfants seront à l'école, il y aura peut-être un peu moins de spectateurs et de téléspectateurs, mais il y aura quand même un élan de joie, ça restera une grand fête."