Le Tour de France sera bien de retour dans le Nord en 2022

4 années sans voir le maillot jaune. Forcément, les fans de cyclisme ont trouvé le temps long. La dernière fois que le Tour de France a traversé le Nord-Pas-de-Calais, c'était en 2018, avec une étape sur les pavés entre Arras et Roubaix. La grande boucle avait bien fait un (tout petit) crochet par le Maubeugeois en 2019 après le grand départ de Bruxelles mais sur une poignée de kilomètres. Alors, ces propos très diplomatiques de Christian Prudhomme ce lundi matin sur France Bleu Nord sonnent comme un aveu :

Vous pouvez être résolument optimiste !

Le parcours du Tour de France 2022 sera dévoilé le 14 octobre prochain. On ne connaît pour l'instant que les 3 premières étapes qui se dérouleront au Danemark. Le 4ème jour sera une journée de repos. On évoque un passage par Lille, Wallers, Calais et chez nos voisins belges à Tournai et Binche.

Le premier Paris-Roubaix féminin

C'est la grande nouveauté cette année : l'organisation d'une épreuve pour les femmes. Elle aura lieu ce samedi 2 octobre entre Denain et le vélodrome de Roubaix. Les femmes effectueront 3 boucles autour de Denain et emprunteront ensuite 17 secteurs pavés, le même final que les hommes (Camphin-en-Pévèle, Mons-en-Pévèle, Carrefour de l'Arbre), 30 kilomètres de pavés au total :

Ce sera bien un Paris-Roubaix pas un "Paris-Rabais"

"C'est la seule course que nombre de championnes cyclistes ne nous poussaient pas à organiser. Je trouve formidable qu'une course dite "course d'hommes" s'ouvre aux femmes. Beaucoup s'en réjouissent, certaines ont un peu peur. C'est une avancée énorme de les voir sur cette course-là et une championne assurément à l'arrivée qui marquera l'histoire du cyclisme ".

Les pavés de Paris-Roubaix © Radio France - Stéphane Barbereau

Les recommandations pour les spectateurs

Le port du masque ne sera pas obligatoire pour le public mais fortement conseillé à écouter Christian Prudhomme :

Ce ne sera encore pas l'année pour avoir des selfies ou des autographes, la pandémie n'est pas finie.

"Le port du masque est du bon sens, pour les spectateurs, ce serait bien de jouer le jeu, encore une fois. Dès lors que chacun fait bien attention de pas trop se regrouper dans l'absolu mais j'ai bien conscience que la fête populaire de Paris-Roubaix est un moment important". L'accès aux village-départ à Compiègne et à l'arrivée à Roubaix sera soumis au pass sanitaire.

Alaphilippe sur les pavés ?

Julian Alaphilippe, auréolé d'un deuxième maillot de champion du monde ce dimanche, peut-il venir un jour se frotter à l'enfer du Nord ? "Il a dit l'année dernière qu'il voulait faire un jour Paris-Roubaix, répond Christian Prudhomme. Il a commencé par le cyclo-cross, il a été vice-champion du monde en 2010, c'est un coureur très adroit et j'espère bien qu'il viendra un jour". En attendant, c'est un duel de choc qui s'annonce entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel, les grands perdants des championnats du monde de ce dimanche 26 septembre à Louvain. Ces deux-là voudront sans doute leur revanche au vélodrome de Roubaix.