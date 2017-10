CARTE - Le Tour de France 2018 traversera l'Eure et la Seine-Maritime le 14 juillet

Lors de la 8e étape du Tour de France entre Dreux et Amiens le samedi 14 juillet 2018, les coureurs vont traverser l’Eure et la Seine-Maritime sur environ 85 km. Les élus s'en félicitent.

Le 14 juillet 2017, pour l'étape du Tour de France entre Dreux et Amiens, les coureurs vont traverser l'Eure sur 73 km et la Seine-Maritime sur une dizaine de kilomètres. Les détails du tracé ont été connus ce mercredi matin.

Partis de Dreux, les cycclistes entreront dans l’Eure par la commune de Bueil, puis remonteront par la D886 jusqu’à Pacy sur Eure. Ensuite direction Vernon. Le peloton longera la Seine jusqu’aux Andelys, en collant le plus possible à l’Avenue verte Paris Londres (parcours à vélo de 406 km dont 246 km de Paris à Dieppe). Ils passeront notamment par la commune de Port-Mort.

Ensuite direction Gournay-en-Bray, en passant par Saussay la Campagne, Puchay, Morgny, Bézu la Forêt. Les coureurs du Tour de France quitteront la Normandie après par la commune de Gournay-en-Bray, nous a confirmé Thierry Gouvenou, le directeur sportif du Tour de France.

C'est un événement planétaire

Dans les communes traversées, c'est bien entendu la satisfaction. A Gournay en Bray, le maire Eric Picard se félicite : "Le 14 juillet c'est symbolique. l'étape va relier Dreux à Amiens. On sera quasiment à moitié chemin". "C'est un événement planétaire, c'est une excellente nouvelle, cela permet de faire la promotion de son territoire" a réagi, ce mercredi matin, le maire des Andelys Frédéric Duché sur France Bleu Normandie.

Un premier rendez vous pour l'Eure

Satisfaction aussi à Vernon. "On va voir des vues aériennes de Vernon, des paysages de Monet et cela va donner de la fierté à cette ville" réagit le maire de Vernon, François Ouzilleau qui précise que "le Tour va passer sur le Pont Clémenceau d'une rive à l'autre et c'est un symbole.". Le secrétaire d'état, ancien maire de la ville, Sébastien Lecornu, s'en est réjoui sur les réseaux sociaux. "Le fait d'accueillir ce passage long dans l'Eure dès 2018 est un premier rendez vous que nous allons honorer. On voudrait avoir une offre de villes étapes Evreux, Vernon sous la houlette du département".

La carte du tracé

Zoomez et déplacez vous sur notre carte interactive pour savoir quelles routes les coureurs vont emprunter dans l'Eure et la Seine-Maritime. Attention, il s'agit d'un tracé provisoire, dans l'attente de la validation par les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime.

►► Voir en pleine page