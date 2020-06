Le Tour de l’Avenir 2020 est maintenu avec un parcours modifié, le prologue de Charleville-Mézières est annulé

Le Tour de l’Avenir aura bien lieu cet été. Les organisateurs de la course cycliste annoncent que l’édition 2020 se tiendra du 14 au 19 août, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. En revanche, le parcours a été modifié et le prologue de Charleville-Mézières est reporté à 2021.

"C’est la principale bonne nouvelle que l’organisation Alpes Vélo est heureuse de pouvoir confirmer". L’édition 2020 du Tour de l’Avenir est maintenue, font savoir les organisateurs de la course cycliste dans un communiqué. Conséquence de l’épidémie de Covid-19, le format est réduit à six jours de course.

Malgré les circonstances sanitaires et sous réserve que la situation n’empire pas, le tour de France des moins de 23 ans aura donc bien lieu du 14 au 19 août. Les coureurs prendront le départ de Château-Thierry dans l’Aisne et devront réaliser 724 km, en six étapes, pour rejoindre Les Arcs en Savoie.

Il n’était pas certain que le Tour de l’Avenir 2020 puisse se tenir, en raison des consignes sanitaires et du calendrier des autres courses cyclistes, notamment le Tour de France. Mais les nouvelles dates validées par la Fédération française de cyclisme et l’Union cycliste international ont permis aux organisateurs du Tour de l’Avenir de maintenir la course, en la décalant d’une semaine par rapport à ce qui était prévu initialement.

Le prologue de Charleville-Mézières reportée à 2021

Dans ce contexte si particulier, le parcours a du être modifié. A commencer par le Grand départ qui était prévu à Charleville-Mézières. Le prologue carolo est annulé, tout comme les deux étapes suivantes. Mais en contrepartie, le Grand départ de Charleville-Mézières, l’arrivée d’étape à Soisson et le contre-la-montre par équipe à Laon dans l’Aisne sont déjà actés pour 2021.

1ère étape du Tour de l'Avenir 2020. - Tour de l'Avenir

Après le départ à Château-Thierry, les cyclistes traverseront la Marne pour rejoindre Bar-sur-Aube dans l’Aube, lors de la première étape de 168 km. Au programme également des épreuves de montagne dans le Jura et dans les Alpes et notamment une étape chronométrée dans l’Ain, sur les pentes du col de la Faucille. Le programme est légèrement remanié mais le Tour de l’Avenir se terminera tout de même dans les Alpes comme le veux la tradition.

Accueil du public adapté

En raison du contexte sanitaire, le public est autorisé, toujours gratuitement, à assister à la course, au passage de la caravane et aux animations mais des mesures strictes seront mises en place par les organisateurs, "en coordination avec les autorités publiques et selon les directives à appliquer au mois d’août", précise le communiqué.

Les étapes