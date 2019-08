Le Tour de l'Avenir en Haute-Loire pour deux jours

Saint-Julien-Chapteuil, France

Les futures stars mondiales du cyclisme sont en Haute-Loire ce lundi. Arrivée à Saint-Julien-Chapteuil pour la cinquième étape du Tour de l'Avenir, la course réservée aux coureurs de moins de 23 ans. La commune de Haute-Loire est également village départ de la sixième étape ce mardi.

"On attend 2.000 personnes sur l'arrivée, 1.000 le lendemain", explique le maire, André Ferret. Il faut dire que la cinquième étape, entre Espalion (Aveyron) et Saint-Julien-Chapteuil, est un temps fort de la course cycliste cet été, avec 159 kilomètres à parcourir et un dénivelé positif de plus de 3.000 mètres.

Le profil de la cinquième étape du Tour de l'Avenir 2019 - ASO

3.0000 personnes attendues

Ce qui explique aussi le monde attendu à l'arrivée à Saint-Julien-Chapteuil, et sur tout le parcours, c'est la popularité grandissante de la course réservée aux jeunes cyclistes. "Je rappelle toujours une chose, c'est que _le vainqueur du Tour de France de cette année, Egan Bernal, il a gagné le Tour de l'Avenir il y a deux ans_", sourit André Ferret. "C'est le petit Tour de France", ajoute le maire de Saint-Julien-Chapteuil.

En terme d'organisation aussi, c'est un petit Tour de France. La municipalité et les associations travaillent sur le Tour de l'Avenir depuis le mois de février. "C'est un travail qui est énorme", commente André Ferret, qui a dû faire appel aux communes alentours pour répondre au cahier des charges d'ASO, la société organisatrice du Tour de l'Avenir : "il y a 500 mètres de barrières à mettre, nous on n'a pas 500 mètres de barrières, donc on a vu avec tous les villages autour et avec la ville du Puy-en-Velay qui nous en prête".

C'est le petit Tour de France" - André Ferret

La commune a en tout cas prévu une belle fête pour le passage de la course (arrivée prévue à 16 heures), avec des animations à partir de 14 heures ce lundi, autour du cirque et de la musique. Des échassiers vont également déambuler dans la commune. Et au programme de la soirée, une omelette géante, organisée par les pompiers. Les coureurs eux, seront au calme à l'hôtel. Ils repartent de Saint-Julien-Chapteuil le mardi à 11h45, pour 124 kilomètres, jusqu'à Privas (Ardèche) pour la sixième étape.