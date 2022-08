Le Tour de l'Avenir passe 2 jours en Vendée

On le présente comme l'antichambre du Tour de France. Le 58e Tour cycliste de l'Avenir démarre ce jeudi soir à La Roche-sur-Yon en Vendée. Au programme un petit contre-la-montre par équipes de 4 km à partir de 19h autour du Pentagone, puis ce vendredi, 1ère étape en ligne de 122 km autour de la préfecture de Vendée, via Mouilleron-Le-Captif, Landeronde, Les Clouzeaux, Aubigny, Saint-Florent-des-Bois, La Chaize-le-Vicomte-, La Ferrière. 10 jours de course, jusqu'au 28 août, attendent les 102 coureurs, dont les 3 derniers dans les Alpes. Le Tour de l'Avenir est réservé aux moins de 23 ans. Greg Lemond, Miguel Indurain, Laurent Fignon et en 2018 Tadej Pogacar, l'ont inscrit à leur palmarès.

C'est une fête du vélo au sens large. Philippe Coliou

"Le Tour de l'Avenir a pour fonction depuis son origine de révéler des jeunes talents- explique le directeur de la course Philippe Coliou - donc on espère que vont émerger de la course de très bons jeunes coureurs qui évolueront au haut niveau mondial dans les prochaines années. Sportivement ce sont des courses très dynamiques, sans temps mort, c'est ce qui fait l'intérêt de ces courses de moins de 23 ans".

Parmi les têtes d'affiche citons les français Romain Grégoire et Lenny Martinez, le Kazakh Nicolas Vinokourov, fils d'Alexandre, et les Belges Lennert Van Eetvelt, Cian Uijtdebroeks et William Lecerf. Tous les continents seront représentés cette année grâce au retour de l'Erythrée.

Le parcours du contre-la-montre par équipes de ce jeudi soir autour de La Roche-sur-Yon

Le parcours de la 1ère étape de ce vendredi après-midi autour de La Roche-sur-Yon

Le programme des étapes de ce Tour de l'Avenir 2022

Jeudi 18 août: Prélude La Roche-sur-Yon - La Roche-sur-Yon, c.l.m par équipes de 4 km

Vendredi 19 août: La Roche-sur-Yon - La Roche-sur-Yon, 122 km

Samedi 20 août: Benet - Civray, 153 km

Dimanche 21 août: Civray - La Trimouille, 154 km

Lundi 22 août: Sainte-Sévère-sur-Indre - Chaillac, 143 km

Mardi 23 août: Gueugnon - Saint-Vallier, c.l.m. par équipes sur 28 km

Mercredi 24 août: Saint-Amour - Oyonnax, 123 km

Jeudi 25 août: repos Vendredi 26 août: Thonon-les-Bains - Saint-François Longchamp (col de la Madeleine), 177 km

Samedi 27 août: Ugine - La Toussuire, 100 km

Dimanche 28 août: Bessans - Villaroger, 133 km