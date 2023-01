Le Tour de La Provence n'aura pas lieu cette année

Pas de sprint au sommet de la montagne de Lure, pas d'échappée entre Istres et Arles, pas d'étape non plus… Le tour de La Provence 2023 n'aura pas lieu. La course devait se tenir du 9 au 12 février. La Ligue Nationale de Cyclisme retire le Tour de La Provence du calendrier des courses sur routes de l'UCI.

Au mois de septembre dernier, un premier budget de la course a été invalidé par la ligue. Avant de rendre un avis favorable en décembre, sous certaines "conditions suspensives", à remplir avant le 15 janvier. Parmi ces obligations le paiement d'une somme de 16.000 euros due à la ligue ou encore la mise en place d'un échéancier pour le paiement des forces de l'ordre pour l'année 2021 et 2022. Des conditions suspensives, qui n'ont été que partiellement remplies selon la Ligue nationale de cyclisme.