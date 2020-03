Le Tour de Normandie 2020 annulé : "Il faut savoir être raisonnable"

C'était un secret de Polichinelle, la 40ème édition du Tour de Normandie n'aura pas lieu en 2020. Prévue du 23 au 29 mars, la course régionale est terrassée par la propagation du Coronavirus et les règles drastiques mises en place par les autorités.

Ce devait être une semaine de fête et d'émotion. Le Tour de Normandie avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer sa 40ème édition, auprès d'un public nombreux de passionnés du vélo. Mais les organisateurs ont dû se rendre à l'évidence : la propagation de l'épidémie de Coronavirus rend impossible la correcte tenue de l'épreuve cycliste.

Son directeur, Arnaud Anquetil, a pris cette décision la mort dans l'âme, lui qui aurait tant aimé rendre un bel hommage à son père Raymond-Marcel, créateur de la course normande, décédé fin 2019. "Mon père n'aurait sans doute pas annulé, mais on a pris la sage décision qui s'imposait. Je ne voulais pas d'un Tour au rabais, d'une épreuve sans public qui pouvait ne pas aller à son terme".

Trop de risques que ça n'aille pas au bout

Les organisateurs du Tour de Normandie ne souhaitaient pas non plus mettre les coureurs en danger. "On doit penser à la santé de tout le monde. Celle des cyclistes, des spectateurs et des bénévoles". D'autant que même si l'épreuve avait pu démarrer lundi 23 mars, rien ne dit qu'elle serait allée à son terme.

"De quoi aurait-on eu l'air si on avait lancé l'épreuve pour finalement dire le lundi soir qu'il n'était plus possible de la poursuivre. C'était impensable de ne faire qu'un bout de l'épreuve. Ça aurait été pire", justifie Arnaud Anquetil.

Avec cette annulation dix jours en amont, les organisateurs veulent aussi limiter la casse de leur tirelire. "Nous sommes une association de bénévoles qui va perdre au moins 35000 euros dans cette histoire. Je n'ai pas non plus envie d'hypotéquer ma maison pour que l'épreuve ait lieu" .

40 ans en 2021

Le Tour de Normandie donne rendez-vous aux suiveurs et au coureurs dans un an, en 2021, pour célébrer son 40ème anniversaire. Un report cette saison était de toutes façons innenvisageable compte tenu de la densité de l'année cycliste, a fortiori avec les JO.