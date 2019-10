Le Tour de Savoie Mont-Blanc ne va pas disparaître, et aura bien lieu en 2020. La course cycliste du mois de juin a trouvé son repreneur. C'est PMC-Consultant, le propriétaire du Tour de La Provence, qui reprend le flambeau.

Le Tour de Savoie Mont-Blanc a trouvé son repreneur et vise plus haut

Le Tour de Savoie Mont-Blanc va rester dans le paysage du cyclisme. La course du mois de juin a trouvé son repreneur. Elle sera désormais gérée par PMC Consultant, l'organisateur du Tour de La Provence.

La famille Pion qui a fondé l'épreuve il y a 21 ans, et qui a décidé d'arrêter en août dernier, a été séduite par le projet et la promesse de conserver l'esprit très "montagne" de la course.

"Passer chez les plus grands". Patrice Pion, le directeur de Chambéry Cyclisme Organisation.

"On ne pouvait plus s'investir comme on l'a fait jusqu'à présent, ça devenait trop lourd à organiser" explique Patrice Pion, le directeur de Chambéry Cyclisme Organisation, qui a reçu 11 candidatures de reprise et qui restera directeur de course, "avec PMC Consultant, on conserve l'ADN de l'épreuve et il y a un challenge, passer chez les plus grands".

L'objectif est en effet d'intégrer la Classe 1 en 2021, ce qui permettrait d'accueillir toutes les équipes professionnelles et d'avoir droit aux retransmissions télévisées, l'épreuve étant idéalement placée sur le calendrier, entre le critérium du Dauphiné et le Tour de France.

Un révélateur de talents

En 20 ans, le Tour de Savoie Mont-Blanc a gravi les échelons, passant de course régionale, à internationale, et s’imposant au fil des saisons comme la course de référence pour les grimpeurs espoirs.

L'épreuve a révélé de nombreux coureurs devenus têtes d'affiches des équipes professionnelles, Romain Bardet, Thibault Pinot, Dan Martin ou encore le dernier vainqueur du Tour de France Egan Bernal.

La transmission officielle entre Patrice Pion et P.M.C Consultant devrait se faire dans les prochaines semaines.