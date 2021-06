Le Tour des Landes cycliste revient ambitieux fin août : il y aura trois étapes

Le Tour des Landes reprend du standing ! Alors qu'il était cantonné à une seule étape en 2020, le voilà qui revient au format trois étapes en 2021 avec une 33 ème édition spectaculaire, qui aura lieu fin août (27, 28 et 29). Les organisateurs ont misé sur l'originalité, avec d'abord un contre-la-montre. "Ça va être une belle fête populaire, nous en sommes persuadés, nous avons de très bonnes relations avec la ville qui va mettre en place des animations sur le parcours", positive le président du comité départemental de cyclisme Jean-Pierre Busquet. Pour la deuxième étape, de plaine, entre Dax et Morcenx-la-Nouvelle, les coureurs auront à avaler 150 kilomètres, plutôt plats avant un menu moins lisse le lendemain : Morcenx-la-Nouvelle - Mont-de-Marsan, là aussi 150 kilomètres pour connaître le successeur de Louis Lapierre, vainqueur du Tour ds Landes en 2020.

De l'ambition pour l'avenir

On ne compte pas faire du surplace pour l'instant on revient à trois étapes avant "pourquoi pas davantage dans les années à venir" nous dit Jean Pierre Busquet. Plus d'étapes ça voudrait dire plus de notoriété, et donc attirer des équipes de standing, pourquoi pas à terme des professionnelles et ainsi retrouver le lustre d'antan. Pour le moment le Tour des Landes veut déjà peser au niveau élite nationale, pour aller plus haut il faudra plus de budget, plus de moyens organisationnels. En terme de parcours l'objectif serait de faire 'réellement' le Tour des Landes, c'est à dire en une seule édition de parcourir tout le département.