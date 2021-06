Coupe de France Juniors : le gratin des jeunes coureurs au Tour du Bocage et de l'Ernée 53

Pour la première fois, l'épreuve du Tour du Bocage et de l'Ernée sert de support à une manche de Coupe de France. Cette course est réservée aux Juniors, c'est-à-dire aux coureurs de 17 et 18 ans. Au programme, trois étapes à Ernée et Gorron dont un contre-la-montre de 16 km dimanche matin.