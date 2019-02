Le Tour du Haut-Var partira des Alpes-Maritimes

Vence, France

Le Tour du Haut-Var change de braquet en 2019. L'épreuve cycliste née en 1969, et remportée cette année là par un certain Raymond Poulidor, vient d'être racheté par le groupe Nice-Matin. "Nous étions en manque d'un événement sportif de grande envergure, explique Jean-Marc Pastorini le PDG du groupe de presse. On a donc décidé d'instaurer une étape dans les Alpes-Maritimes pour que nous soyons présents sur nos deux départements de diffusion avec Nice-Matin et Var-Matin."

Le 51e Tour du Haut-Var va se dérouler sur trois jours. Première étape le vendredi 22 février entre Vence et Mandelieu-la-Napoule (154,5 km). Une étape qui plaît au cycliste antibois Rudy Molard, de la formation Groupama-FDJ : "C'est un joli clin d’œil ce départ de Vence, là où j'ai gagné sur Paris-Nice l'année dernière. Cette première étape ce sont toutes mes routes d'entraînement. Ce sont mes terres. Retrouvez ces routes familières avec un dossard, ça sera un moment d'émotion."

Duel Groupama-FDJ / AG2R La Mondiale ?

L'équipe Groupama-FDJ jouera la gagne sur ce Tour du Haut-Var 2019. L'épreuve constituera aussi la rentrée sportive de Romain Bardet. Le vice-champion du monde, coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, vient lancer sa saison. "La gagne va se jouer chez les Français, pense Serge Pascal le directeur de l'organisation. Il va y avoir une belle bagarre entre la Française des Jeux et AG2R."