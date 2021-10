Le Tour du Limousin 2022 se dévoile

On connait les étapes du 55ème Tour du Limousin.

Qui succédera à Warren Barguil ? La 55e édition du Tour du Limousin aura lieu du 16 au 19 août 2022. Quatre jours de course à partir du mardi 16 août. La première étape part de Verneuil-sur-Vienne en Haute-Vienne direction La Souterraine en Creuse. La deuxième étape sera intégralement en Dordogne avec une étape entre Champcevinel (dans l'agglomération de Périgueux) jusqu'à Ribérac. La troisième étape empruntera les routes corréziennes entre Donzenac et Malemort. La quatrième et dernière étape sera 100% haut-viennoise avec un départ de Saint-Laurent-sur-Gorre. La traditionnelle arrivée sera sur le boulevard de Beaublanc à Limoges.