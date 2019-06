Le Tour du Limousin lance un appel aux dons

Limousin, France

Le Tour du Limousin a besoin de ses fans ! La célèbre course de la région lance un appel aux dons pour trouver 80.000 euros. Le comité d'organisation veut continuer à pouvoir retransmettre cette course à la télévision, sur la chaîne L'Equipe, une première l'an dernier après plus de 50 ans d'existence. Près de 400.000 à 800.000 téléspectateurs ont suivi la course devant leurs écrans chaque jour.

Pour la 52e édition, il y aura bien une retransmission cette année, mais les organisateurs veulent éviter de trop piocher dans leurs fonds de réserve. "L'an dernier, ce sont ces fonds qui ont payés la retransmission à la télévision, explique Claude Fayemendy, le président du Tour du Limousin. Cette année, on a remis ça en pensant avoir assez de fonds qui rentreraient pour couvrir l'ensemble, mais ce n'est pas le cas."

"Aujourd'hui pour ne pas trop affaiblir le Tour, nous lançons cette campagne financement"- Claude Fayemendy, président du Tour du Limousin

Faire voir le Limousin

Le Tour du Limousin, c'est avant pour le comité d'organisation une manière de montrer le territoire. "C'est aussi l'occasion de faire voir les forces vives de notre territoire, nos partenaires, institutionnels ou privés. C'est aussi nécessaire pour des classements extra-sportifs, assure Claude Fayemendy. De nombreuses personnes disaient qu'elles ne savaient pas comment nous aider, aujourd'hui elles le peuvent avec cette cagnotte."

Pour aider le Tour du Limousin, vous pouvez donner en ligne sur le site Helloasso. Vous pouvez aussi envoyer un don par courrier à l'adresse suivante: Tour du Limousin Organisation, GAÏA Maison Régionale des Sports du Limousin, 142 avenue Emile Labussière, 87100 Limoges.

