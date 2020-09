Le Tour du Morbihan Juinors avec France Bleu Breizh Izel, c’est ce dimanche 6 septembre à Hennebont

Les stars sont sur Le Tour de France et les champions de demain préparent le Tour Du Morbihan Juniors ! Pour les 200 coureurs, départ à 15h, arrivée à 17h30 après 107 km via Languidic, Baud, Quistinic, Bubry et Lanvauda...