Le Tour Poitou-Charentes s'élance ce mardi de Chauray avec des poids lourds chez les rouleurs

Vainqueur l'an passé, l'Anglais Connor Swift revient défendre son titre sur le TPC. Il devra composer avec une forte concurrence sur le contre-la-montre. Première étape mardi à partir de 11h entre Chauray et Périgny.

Le grand départ du 36ème Tour Poitou-Charentes aura lieu ce mardi à 11h de Chauray dans les Deux-Sèvres. Au programme de la semaine : 685 km de parcours, 132 participants, 4 jours de course, 5 étapes avec l'incontournable contre-la-montre jeudi après-midi... 20 équipes seront alignées dont quatre formations World Tour (plus haut niveau mondial) : FDJ, Cofidis, AG2R, Trek, etc.

Qui succédera au Britannique Connor Swift, vainqueur de la précédente édition ? L'Anglais de 26 ans de l'équipe Arkéa (70ème du Tour de France le mois dernier) sera présent pour défendre son titre. Mais il aura fort à faire. Le Suisse Stefan Küng, double champion d'Europe du contre-la-montre, fait partie des grands favoris et devraient donner quelques frayeurs à ses adversaires.

Une pointure européenne sur le chrono

D'autres spécialistes seront présents. Parmi eux, le Français Benjamin Thomas qui vient d'être sacré champion d'Europe de la poursuite par équipes et de la course aux points sur piste. Le rouleur de la Cofidis sera la principale chance tricolore en l'absence de Bruno Armirail, deuxième du TPC l'an passé.

Déception en revanche chez les sprinters, Peter Sagan, un temps espéré, a finalement préféré participer aux mondiaux de VTT électrique organisé vendredi dans les Alpes par l'un de ses sponsors. Du côté des Poitevins, si le Niortais Tom Mainguenaud, à court de forme, a dû déclaré forfait, le Loudunais Valentin Ferron sera bel et bien là sous les couleurs de son équipe TotalEnergies et aura à cœur de briller sur ses routes d'entraînements.