Le tourangeau Bernard Gachot, 80 ans, passionné de vélo... Et du Tour de France

Aussi loin qu'il se souvienne, Bernad Gachot a toujours aimé le cyclisme. Il le pratique d'ailleurs depuis des années autour de chez lui, à Noizay, et partout en France avec le club de cyclotourisme de Tours. Pour lui comme pour tout fan de vélo, le Tour de France est plus qu'incontournable.

Son amour du Tour de France a commencé l'oreille collée au poste radio pour suivre les exploits de Louison Bobet dans les années 50. Bernard Gachot, 80ans, né en 36 "comme Poulidor" ne manquera pas une seule seconde de ce Toru de France 2017 qu'il va suivre assidûment à la télévision de chez lui à Noizay. Pas question d'aller au bord des routes pour voir les coureurs passer à toute allure en quelques secondes dit-il, il préfère suivre la course du début à la fin, et avoir un regard plus large sur la course. En fait la seule chose que Bernard Gachot aime plus que le Tour de France, c'est le vélo. Le sien parcoure entre 8000 et 10.000 kilomètres chaque année.

France Bleu Touraine vous emmène à la rencontre de cet amoureux de la grande boucle