Le tourangeau Cyril Lemoine au Paris-Tours ce dimanche : "c'est toujours un réel plaisir"

La dernière grande classique cycliste de la saison se joue comme à chaque fois en Touraine. La 115ème édition de Paris/Tours se déroule ce dimanche. Les grosses écuries ont répondu présentes, ce qui fait qu'il y aura du beau monde à franchir la ligne d'arrivée de l'avenue Grammont. Comme les anciens vainqueurs Soren Kragh Andersen, Greg Van Avermaet et le tenant du titre Casper Pedersen. Il y aura aussi Florian Vermeersch qui a fini deuxième du Paris/Roubaix de dimanche dernier. On retrouvera également les sprinteurs français Arnaud Démare, Nacer Bouhanni et Bryan Coquard.

Dans la même équipe que ce dernier, B&B Hotels, il y aura d'ailleurs un coureur que l'on connait bien en Indre-et-Loire, le tourangeau Cyril Lemoine. Après quelques années d'absence sur Paris/Tours, c'est toujours un plaisir pour lui de revenir "jouer à domicile". "Avec la nouvelle version depuis 3, 4 ans, ça passe sur mes terres, parce que j'habite dans le coin. Et puis ce sont mes routes d'entrainement. Pas plus de pression, mais je sais que j'aurai du monde sur le bord des routes pour m'encourager. Donc c'est toujours un vrai plaisir de faire cette course et en plus, c'est ma dernière course de fin de saison, donc il s'agit de donner le meilleur".

Une découverte des chemins de vigne pour Cyril Lemoine

Lui n'a jamais expérimenté les chemins de vigne, qui ont fait leur apparition dans cette course depuis maintenant trois ans. Mais comme ces chemins font partie de son terrain d'entrainement, il sait donc un peu à quoi s'attendre. "C'est quand même dur parce qu'à chaque fois, souvent, il y a des bosses assez raides dans les coteaux des vignes et après on enchaîne sur un chemin. C'est ça la difficulté. Mais après, les chemins en soi se passent très bien. C'est aussi la part de chance d'éviter la crevaison parce que les chemins dans le Vouvrillon sont remplis de pas mal de silex, c'est un peu la bête noire des pneumatiques. Donc il faudra être vigilant. Mais à la vitesse qu'on va, des fois, on n'a pas de temps de regarder pour éviter la malchance entre guillemets".

Les chemins dans le Vouvrillon, c'est un peu la bête noire des pneumatiques

Dernière course de fin de saison dit Cyril Lemoine, mais pas dernière course tout court pour lui. A 38 ans, il reconnait ne plus être "tout jeune", mais rempiler pourtant pour un an de plus au sein de son équipe B&B Hotels. Il assure "prendre toujours du plaisir".

Par ailleurs, un autre tourangeau sera lui aussi au rendez-vous de cette classique cycliste, dans la même équipe en plus que celle de Cyril Lemoine, il s'agit de Jonathan Hivert. Vingt-deux équipes seront donc au départ de cette 115ème édition de Paris/Tours ce dimanche. Au programme pour elles, plus de 212 kilomètres dont neuf chemins à travers les vignes.