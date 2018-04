Ardèche, France

C’est une route splendide, sinueuse et étroite entre les rochers et la garrigue. Mais les coureurs du Tour de France ne profiteront sans doute pas de la vue. Le 21 juillet, ils emprunteront la route des Gorges de l’Ardèche.

C'est un peu le même tracé qu'il y a deux ans, lors du contre la montre. Mais c'était le lendemain des attentats de Nice. Un très mauvais souvenir pour le maire de Vallon-Pont-d'Arc Pierre Peschier : "L’étape avait failli être annulé. Et puis, à cause du vent, aucun hélicoptère n’avait pu survoler la course. On croise les doigts pour cette année."

Le Tour de France passera 71 km en Ardèche. - Département de l'Ardèche

21 juillet, jour de chassé-croisé des vacances.

Cette étape du Tour de France tombe le samedi 21 juillet, une journée qui sera très chargée sur les routes sud-ardéchoises avec le chassé-croisé des vacances.

Alors, avec la caravane du Tour et les coureurs, ça risque de bouchonner. Mais pas de panique pour Patrick Bourdeaux, le gérant du camping des Tunnels à Vallon-Pont-d'Arc : "On a tout prévu. On va tourner dans le camping le vendredi soir pour prévenir. Personne ne pourra arriver ou partir entre 10 heures et 15 heures."

La caravane et le peloton du Tour de France passeront à Vallon-Pont-d'Arc. © Radio France - Victor Vasseur

Le camping de Patrick sera plein le 21 juillet, avec près de 350 vacanciers. "Tout est question d'organisation" assure Anne Trevet, la directrice de l'office de Tourisme du Rhône Aux Gorges de l'Ardèche. Elle l'affirme : "Pour les vacanciers qui ont déjà réservé, ils sont en train d'être contactés."