Le Tracé officiel du Tour de France 2021 : retour dans le Ventoux pour une 11eme étape vauclusienne

La 11e étape du tour de France 2021 sera bien vauclusienne. Un départ de Sorgues et arrivée à Malaucène avec une double montée et descente par les deux versants du Ventoux. Le parcours a été officiellement dévoilé ce dimanche par Christian Prudhomme au cours de l'émission stade 2.

La Tour de France est passé à seize reprises dans le Ventoux dont dix arrivées d'étapes. La dernière fois c'était le 14 juillet 2016 avec une arrivée au Chalet Reynard. Cette fois après un départ de Sorgues pour la 11eme étape le 7 juillet, les coureurs attaqueront ensuite deux fois l'escalade du Ventoux , du jamais vu, pour deux montées et descentes, une première ascension par Sault puis une seconde par Bedoin, jusqu'à l'arrivée à Malaucène. Une étape 100 % vauclusienne de 199 km avec un doublé dans le géant de Provence.

Le président du département de Vaucluse, Maurice Chabert, a salué ce retour du Tour chez nous et cette redoutable étape où les grimpeurs vont se distinguer : "Une étape 100% vauclusienne exceptionnelle : un départ de Sorgues et une arrivée à Malaucène, la double ascension du Mont Ventoux par Sault puis par Bédoin pour la premières fois de l’histoire de l’épreuve. A cela, il faudra y ajouter le col de la Liguière, la traversée de nombreux villages et de plusieurs villes : les routes du Vaucluse accueilleront bien en 2021 la plus grande épreuve cycliste au monde, l’événement sportif gratuit le plus populaire de la planète. Une formidable opportunité pour mettre en valeur les richesses et les atouts du Département."

La ville de Sorgues avait été candidate pour un contre-la-montre l'an dernier est donc ville de départ tandis qUE Malaucène, une des deux communes au pied du Ventoux avec Bédoin sera ville d'arrivée. Consécration pour ce village visitée par tant de cyclistes chaque année avant l'ascension du versant nord . Bédoin pour le versant sud où passeront les coureurs avait été au départ d'une étape contre-la-montre pour le Tour de 1958 .

Ce Tour de France 2021 qui passera par les Alpes et les Pyrénées après un départ initial donné de Brest le 26 Juin célébrera son vainqueur sur les Champs-Élysées le 18 Juillet au terme de vingt-et-une étape dont une vauclusienne.