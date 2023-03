Le vainqueur du Grand Prix de Denain grièvement blessé dans un accident en Belgique

Le 16 mars dernier, il avait été le plus rapide à franchir la ligne d'arrivée du Grand Prix de Denain. Juan Sebastian Molano était au sommet de sa forme et s'apprêtait à enchainer les courses flandriennes, en Belgique, notamment Gand-Wevelgem disputé le dimanche 26 mars. Une épreuve qu'il n'a finalement pas pu courir. En plein entraînement ce vendredi, à Waregem, en Belgique, il a été violemment percuté par une voiture qui lui a coupé la route. La chaine de télévision flamande Sporza a diffusé les images impressionnantes de l'accident.

On voit le cycliste dans une rue, roulant tout droit, et une seconde plus tard son vélo vole et une voiture voulant tourner à gauche apparaît. Le conducteur a coupé la route du cycliste qui souffre, selon un communiqué de son équipe, d'une commotion cérébrale et d'un orteil fracturé. Il sera "indisponible plusieurs semaines" selon l'équipe.