Le vététiste altiligérien Jordan Sarrou garde son titre de champion du monde en relais mixte sur cross-country

Lui et ses cinq coéquipiers et coéquipières conservent leur titre de champion du monde. (Image d'archive)

La victoire sourit à nouveau à Jordan Sarrou. Le vététiste originaire de Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, et ses coéquipiers et coéquipières conservent leur titre de champion du monde en relais mixte de cross-country ce mercredi 25 août en Italie. L'équipe de France, pourtant classée 6e à mi-course, a bien remonté, au point de mettre 48 secondes dans la vue à la team US au Val di Sole.

Une victoire qui fait du bien après les JO

De quoi se rassurer pour l'Altiligérien, après sa 9e place en individuel aux Jeux Olympiques de Tokyo, et à quelques jours de l'épreuve individuelle à ces championnats du monde italiens.