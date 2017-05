Le Village de Rochetaillée vibre déjà pour le Critérium du Dauphiné

Le village de Rochetaillée au dessus de Saint-Étienne se prépare activement pour le passage du criterium du Dauphiné dimanche prochain

La commune aura le privilège de voir passer le peloton 3 fois à la fin de la première étape et la côte de 3 kilomètres 500 va sans doute jouer un rôle important dans l'éclatement du peloton. La côte et le village de Rochetaillée vont sans doute être une plaque tournante du début de course dimanche et le public sera sans doute très nombreux sur le bord de la route

le village se prépare activement Copier

Dans le village, on a mis les petits plats dans les grands et on s’attend, à voir pas mal de monde dimanche, dans la perspective du 1er passage des coureurs à 13 H 45.

Ceux qui viendront voir la montée du peloton dans la commune, entre deux passage, pourront aller admirer le travail d'Ella et Pitr sur le stade la commune.

Sur l'ensemble du terrain de football, les deux artistes plasticiens se sont une nouvelle fois lancé dans la réalisation d'un géant. Pas par amour du sport semble t'il, mais par amour du symbole et du défi qu'il représente.

Ella du groupe de plasticien "Ella et Pitr" Copier

Le Critérium du Dauphiné va passer trois fois dimanche à Rochetaillée à 13 h 45 / 14 H 05 et 14 H 30 mais attention si vous souhaitez vous y rendre, la route d’accès sera fermée à toute circulation bien en amont dans la matinée.