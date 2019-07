Les 100 ans du maillot jaune par Gérard Holtz

Le 19 juillet 2019, l'étape du contre-la-montre individuel à Pau fête le 100e anniversaire du célèbre maillot jaune. Gérard Holtz revient sur l'histoire de sa création.

Qui dit Tour de France, dit obligatoirement maillot jaune. Mais contrairement aux idées reçues, ce fameux maillot n'a pas vu le jour avec la première Grande Boucle en 1903. Il faudra attendre 1919.

Cette année le Tour fête le 100e anniversaire du célèbre maillot jaune, à l'occasion du contre-la-montre individuel à Pau.

Pourquoi la couleur jaune ?

Le 19 juillet 2019 on fête les 100 ans du maillot jaune © Getty

L'événement a eu lieu un an après la Première Guerre sur une initiative d'Henri Desgrange, le créateur du Tour de France. Le but était de faire porter au leader un signe distinctif. Le jaune a été choisi. L'histoire a retenu qu'il s'agissait d'une référence à la couleur des pages du journal L'Auto qui organisait la course.

19 juillet 1919

Eugène Christophe, le premier coureur cycliste à porter le maillot jaune © Getty

Le samedi 19 juillet 1919, Eugène Christophe entre dans l'histoire. Il est officiellement le premier coureur à endosser le maillot jaune au départ de la onzième étape de ce Tour, à Grenoble. Surnommé "Le Canari" par les autres coureurs, Eugène Christophe a d'abord suscité plus de moquerie que d'envie. Malheureusement pour lui, il va casser son vélo et ne gagnera pas le Tour de France 2019.

D'autres sources avancent qu'un maillot jaune avait déjà été porté lors des Tour de France de 1913 et 1914. Mais ceci est une autre histoire beaucoup plus officieuse.

À ce jour, avec 96 jours sur le Tour, Eddy Merckx est le coureur qui a le plus porté le maillot jaune.