Suite au report des 24 Heures du Mans au 21 et 22 août, ce sont les 24 Heures Vélo qui sont reportées la semaine suivante, les 28 et 29 août. Les deux courses se tiennent sur des parcours similaires.

Les 24 Heures Vélo du Mans reportées aux 28 et 29 août

Après l'annonce du report des 24h du Mans par l'ACO (Automobile Club de l'Ouest) au weekend du 21 et 22 août, Romain Gasnal, organisateur des 24 Heures Vélo du Mans a annoncé à France Bleu Maine que la course se tiendra les 28 et 29 août.

Les 24 heures auto prioritaires

Ce jeudi 4 mars, l'ACO a annoncé le report des 24 Heures du Mans au weekend du 21 et 22 août. Une décision motivée par l'espoir d'accueillir du public. Or, c'était à cette date qu'étaient prévues les 24 Heures Vélo. Et les deux compétitions utilisent des circuits qui ont des parties communes.

Les deux organisations ont discuté depuis mardi 2 mars pour se mettre d'accord sur les dates de report. "La programmation auto-moto est prioritaire. C'est une décision qui n'impose pas de commentaires particuliers", explique Romain Gasnal. "C'est contractuel, ça peut arriver."

L'organisateur reconnait cependant que ce report n'est pas évident à gérer. "La décision du 28 et 29 août est à moindre mal". Romain Gasnal assure que tout sera fait pour organiser les deux événements en bonne intelligence.