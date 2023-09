Les adieux de Peter Sagan au cyclisme lors du tour de Vendée

Le 51e tour cycliste de Vendée a lieu ce dimanche . Le départ fictif de cette édition de 207 km aura lieu à 12h de Mouilleron-Saint-Germain, puis départ réel à 12h17 à La Caillère-Saint Hilaire du Bois. Les coureurs passeront ensuite par Fontenay-le Comte, Pouzauges, Chantonnay, La Ferrière, et arrivée à 17h à La Roche sur Yon, avec plusieurs passages boulevard d'Eylau.

ⓘ Publicité

Bryan Coquard, vainqueur en 2022, sera présent comme son dauphin Arnaud Démare. Mais pas de Mathieu Burgaudeau. Le noirmoutrin de l'équipe TotalEnergies s'est fracturé la clavicule à l'entraînement. "On a fait en sorte d'avoir un parcours inédit en descendant sur le sud Vendée, puis vers le haut bocage", explique Vincent Calandreau directeur de course.

Le parcours du tour de Vendée 2023

Cette édition sera marquée par la dernière apparition dans une course professionnelle de Peter Sagan, le slovaque triple champion du monde endossera une dernière fois le maillot de l'équipe vendéenne Total Energies qu'il a porté durant deux ans. "On est tous fiers, organisateurs, bénévoles, et le public, que Peter Sagan termine chez nous. C'était un de mes cyclistes préférés, confie Vincent Calandreau, il est très sympathique, et en espérant pourquoi pas qu'il l'emporte, là-même où il avait gagné la 2e étape du tour de France 2018".

Vincent Calandreau, directeur du tour de Vendée,sur le boulevard d'Eylau à La Roche-sur-Yon où se jugera l'arrivée © Radio France - Yves-René Tapon

loading

loading