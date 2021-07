Les animations autour du passage du Tour de France en Gironde

Dix ans que les amoureux de la petite reine attendait le retour du Tour de France en Gironde. A cette occasion, les communes traversées par le peloton, mais aussi les associations et les viticulteurs proposent beaucoup d'animations pour toute la famille.

Vendredi 16 juillet

La 19ème étape du Tour de France partira de Mourenx dans le Béarn pour se rendre à Libourne.

A Cadillac, la maison des vins sera ouverte toute la journée jusqu’à 19h pour des dégustations et une visite de l’écomusée. Un écran géant sera également installé au cœur de la commune pour suivre cette étape longe de 207km en direct. Plusieurs stands seront installés devant les remparts avec le présence de producteurs locaux suivi d’un bal populaire à partir de 18h30.

A Noaillan, la mairie organise un marché gourmand toute la journée et toute la soirée avec au programme, dégustation de vins et de produits locaux.

A Créon, c’est la fête dans le guidon sur la place de la Prévôté entre 11h et 17h. La course sera retransmise en direct sur place avec des animations proposées par les différentes associations de la commune (jeux géants, atelier vélo, roue-tombola avec un vélo à gagner… )

Les châteaux situés le long du parcours vendredi et samedi ont aussi prévu des animations pour tous :

Le château Vieille Tour à Laroque organise une double exposition, une exposition de 2Cv et une expositions de tracteurs anciens. Un food truck sera également présent. La journée se terminera par un apéritif et un repas (uniquement sur réservation)

Le château Carsin à Rions, proposera de passer une journée gourmandise et musique vendredi avec food truck et le DJ Frédéric Beneix qui est également sommelier.

Le Château La Grâce Dieu des Prieurs à St Emilion rendra hommage au Tour de France, avec une œuvre d’art gigantesque de l’artiste Viktor Kirilov. Une œuvre visible depuis la route.

Le château Fleur de Lisse à St Emilion exposera également une œuvre originale de l’artiste contemporain Gully dans le cadre du projet « vignerons engagés, transmettons notre métier ».

Le village officiel du Tour de France sera installé sur les quais de Libourne vendredi et samedi (de 10h à 18h)

Libourne est ville arrivée vendredi et ville départ samedi pour le contre la montre individuel qui mènera les coureurs jusqu'à St Emilion. Beaucoup d’animations sont prévues sur les quais de Libourne (festival de food truck, bars à vins, espace brasseurs, fan park, écran géant et boutique officielle du Tour de France)

St Emilion à la fête vendredi et samedi

A St Emilion on a débuté les festivités il y a quelques jours avec notamment l'installation de jeux médiévaux dans le cloître de la collégiale. Les expositions "Maillot jaune, le graal du Tour" et "Le Tour, l'expo" sont proposées à la salle des Dominicains. Samedi, un écran géant sera installé avenue de Verdun et place de l’église Monolithe, et le soir il y aura un spectacle pyrotechnique depuis la Tour du Roy.