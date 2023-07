Les bières de la Groupama-FDJ sur le Tour de France : "Minable et pitoyable" s'insurge Marc Madiot

Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la défense adoptée par Richard Plugge, le patron de l'équipe néerlandaise, pour expliquer la supériorité de Jonas Vingegaard, futur vainqueur du Tour de France 2023. Il ne s'agit pas de dopage bien-sûr mais un professionnalisme rigoureux. Et de montrer du doigt, à l'inverse, pour justifier les écarts avec les autres, des coureurs d'une équipe française, partageant le même hôtel, ayant bu de la bière lundi dernier, lors de la journée de repos. Cette équipe, c'est celle de Marc Madiot, la Groupama-FDJ.

"Il faut arrêter de dire n'importe quoi, c'est minable, minable. Ils cherchent à cacher quoi ?"

Il n'en fallait donc pas plus pour faire sortir de ses gonds le manager originaire de Renazé, qualifiant la manœuvre de "minable et pitoyable". Alors, raconté comme cela, on pourrait se croire dans une cour d'école. Sauf que ces échanges musclés interviennent sur fond de suspicion autour des performances du maillot jaune danois. Marc Madiot, ajoutant d'ailleurs : "On paie 180.000 euros à l'agence en charge des contrôles antidopage, on veut des résultats, qu'ils fassent leur travail !" De quoi relancer la machine à rumeurs. Pas sûr en tout cas que Richard Plugge ait choisi le moment le plus opportun pour régler ses comptes, alors que bon nombre de fans au bord de la route ne rêvent que d'une chose : voir Thibaut Pinot, le protégé de Marc Madiot, remporter l'avant-dernière étape du Tour de France 2023 en Alsace.