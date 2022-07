Les bons débuts du SCO Dijon dans le Tour cycliste de la Côte d'Or

Un premier podium pour le SCO Dijon dans le Tour cycliste de la Côte-d'Or. Julien Souton , 26 ans se classe 2° de la première étape disputée sous un soleil radieux entre Montigny-sur-Aube et Chatillon-sur-Seine.

Il termine à une demi-roue de Thibault Saint-Guilhem , un coureur d'Aix en Provence. Fabio Do Rego, du Paris Cycliste Olympique complète ce podium. "On loupe la victoire a peu de choses, mais on s'épargne la pression du maillot jaune que devra défendre demain l'équipe d'Aix en Provence" analyse Paul Herman, manager general du SCO Dijon. "Notre objectif est de ne pas perdre de temps, mais de ne pas s'affoler non plus pour jouer le classement général"

Toujours au SCO Dijon Lucas Beneteau , 22 ans , est 5°. Pierre Gautherat est 18° ,Corentin Navarro se classe 27° et Mathieu Rigollot est 47°

Le classement complet se retrouve sur le site de nos confrères de DirectVélo.

Ce samedi 9 juillet deux étapes au programme : Losne-Labergement-les-Seurre le matin et Nuits-Saint-Georges-Fromagerie Delin l'après-midi.