Les bons réflexes sécurité avant l'arrivée du Tour de France dans le Gard

Dès le premier jour, le Tour de France a été émaillé d'incidents. Une spectatrice a fait chuter un bon nombre de coureurs à cause de sa pancarte. Alors l'organisation et les forces de l'ordre mobilisées font tout pour éviter que ce genre d'accidents se reproduisent. Dans le Gard, 300 gendarmes sont déployés.

Ne pas aller ramasser les cadeaux sur la route

Mais la sécurité est l'affaire de tous. Jacques Dahan est colonel de gendarmerie. Il est en charge de la prévention du Tour de France, et il rappelle des consignes de bon sens pour protéger les coureurs et le public. Evidemment, il ne faut pas marcher sur la route, et ce, dès le premier passage des gendarmes en moto. Mais il ne faut pas non plus tendre le bras quand la caravane passe et surtout ne pas aller ramasser les cadeaux perdus sur la chaussée. Il est également demandé de faire attention aux enfants, et les animaux doivent être tenus en laisse. La gendarmerie appelle à ne pas utiliser de fumigènes ou de pétard.

Attention aux appareils photo

Une autre cause d'accident est l'utilisation d'appareil photo ou de son téléphone portable explique le colonel de gendarmerie. "Avec le zoom, la distance qui sépare entre ce que l'on photographie et là où on est, c'est un peu trompeur" prévient-il. Des instructions à suivre jusqu'à la toute fin du passage du peloton et des derniers véhicules.

Et enfin dans ce contexte sanitaire, il est rappelé de respecter les gestes barrières. Le masque reste obligatoire au bord des routes.