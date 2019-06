Les Boucles de la Mayenne 2019 : un joli plateau de sprinteurs pour une édition indécise

Laval, France

Coincées entre le Tour d'Italie et le Dauphiné Libéré, les Boucles de la Mayenne sont un rendez-vous important pour les coureurs qui ne s'alignent pas sur ces deux grandes courses. Avec une étape relevée dès le vendredi et un final inédit dimanche à Laval, cette édition 2019 des Boucles s'annonce captivante.

Le vainqueur sortant absent

Le double vainqueur sortant, le Néerlandais Mathieu Van der Poel n'est pas au départ. Et sa succession s'annonce ouverte même si un coureur pourrait se détacher du lot. Le Ligérien, Bryan Coquard (Vital Concept B&B Hôtels) arrive sur ces Boucles en grande condition et avec l'envie de renforcer son palmarès 2019 (4 succès). Le vainqueur de l'édition 2016 devra se méfier de Marc Sarreau (Groupama-FDJ), de l'Italien Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) ou encore de Hugo Hofstetter (Team Cofidis). Marc Sarreau n'a jamais gagné sur les Boucles de la Mayenne en trois participations : "pour le moment, j'étais abonné aux deuxièmes places. J'espère pouvoir inverser la tendance cette année. Cependant, je préfère rester prudent. J'étais malade la semaine dernière et j'espère avant tout retrouver de bonnes sensations en course."

Qui en jaune jeudi soir ?

Pour le prologue de jeudi soir dans les rues de Laval, la concurrence sera rude. Le vainqueur de l'an dernier, Dorian Godon (qui est passé de Cofidis à Ag2r La Mondiale) est présent. Bryan Coquard s'y est imposé en 2016. Il faudra aussi surveiller Romain Seigle (Groupama-FDJ), 3e du prologue en 2018.

Un seul Mayennais au départ

Si bien sûr les frères Madiot (Marc et Yvon) seront présents pour diriger l'équipe Groupama-FDJ, il n'y aura qu'un seul coureur du département au départ. Il s'agit de Justin Mottier (Vital Concept B&B Hôtel) qui participera pour la 3e fois à l'épreuve mayennaise.

Les étapes

Prologue : Laval, place de Hercé (4,5 km)

Jeudi 6 juin : étape pour rouleurs

1ère étape : Renault Saint-Berthevin / Changé (183 km)

Vendredi 7 juin : étape pour baroudeurs

2e étape : La Croixille / Lassay-les-Châteaux (179 km)

Samedi 8 juin : étape pour sprinteurs

3e étape : Cossé-le-Vivien / Laval, rive droite (173 km)

Dimanche 9 juin : étape pour puncheurs

Les favoris

Voici notre sélection pour la victoire finale :

***** Bryan Coquard

**** Romain Seigle

*** Marc Sarreau, Quentin Jauregui, Romain Hardy, Kévin Le Cunff

** Julien Simon, Julien Antomarchi, Niccolo Bonifazio

* Alo Jakin, Damien Touzé, Justin Mottier

Les équipes françaises

Toutes les équipes françaises professionnelles sont présentes. Voici leurs compositions :

2 équipes World Tour

Ag2r La Mondiale

Groupama FDJ

Début jeudi des @Boucles53 à Laval !



Voici notre composition d'équipe ⤵ pic.twitter.com/MmrTIeRscS — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 5, 2019

5 équipes Continentales pro

Cofidis

Team Arkea Samsic

Total Direct Energie (sous réserve) : Niccolo Bonifazio (Ita), Romain Cardis (Fra), Yohann Gène (Fra), Axel Journiaux (Fra), Alexandre Pichot (Fra), Perrig Quemeneur (Fra).

Vital Concept B&B Hôtels

Delko Marseille Provence (sous réserve) : Brenton Jones (Aus), Jérémy Leveau (Fra), Ramunas Navardauskas (Lit), Fabien Schmidt (Fra), Evaldas Siskevivius (Lit), Julien Trarieux (Fra).

2 équipes Continentales

St-Michel Auber 93

Natura4Ever Roubaix Lille Métropole

A la radio

Les Boucles de la Mayenne seront à suivre sur France Bleu Mayenne tous les après-midis avec la dernière heure et demie de course en intégralité avec les journalistes au cœur de la course, Gildas Menguy, Martin Cotta et Gérard Lecocq. L'actualité de la course sera également à suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet.

A la télévision

Pour la troisième année consécutive, les Boucles de la Mayenne seront retransmises à la télévision, sur la chaine L'Équipe avec notamment la présence de Christophe Riblon, Cédric Pineau et Anthony Geslin comme consultants.