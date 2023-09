Les Boucles de la Mayenne 2024 : "C'est une édition pour les punchers", précise Pierrick Guesné

La 49e édition des Boucles de la Mayenne revient dans quelques mois, du 23 au 26 mai 2024. Avec des nouveautés : un prologue plus long et une étape reine de plus de 200 kilomètres.

Pierrick Guesné, le président des Boucles de la Mayenne, était l'invité de France Bleu Mayenne ce mercredi 27 septembre. Pour évoquer les grandes lignes de la prochaine édition des Boucles de la Mayenne. Une édition pour les punchers, et moins pour les sprinters, avec un prologue et une étape reine plus longs. Le village départ aussi sera agrandit pour permettre au public de profiter de nouvelles animations, notamment les enfants. L'ambition pour les organisateurs des Boucles c'est d'avoir 9 équipes World Tour au départ (les meilleures équipes mondiales) . Il y en avait 6 au départ cette année. ⓘ Publicité