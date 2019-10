Les Boucles de la Mayenne gravissent encore un échelon

Département Mayenne, France

Les Boucles de la Mayenne progressent régulièrement depuis une vingtaine d'années. L'épreuve était au début réservée aux coureurs amateurs puis elle s'est ouverte aux professionnels. Il y a eu en 2017, l'arrivée de la télévision. En 2020, les Boucles de la Mayenne sont inscrites au calendrier UCI ProSeries. Les Boucles font désormais parties des six plus grandes courses à étapes en France juste derrière le Tour de France et au même titre que le Tour de Provence ou les Quatre Jours de Dunkerque.