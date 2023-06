Les championnats d'Europe de cyclisme sur route 2025 se dérouleront en Drôme et Ardèche

Le projet avait été initié en février 2020 par le comité d'organisation des Boucles Drôme-Ardèche. Ce mercredi midi, la bonne nouvelle est tombée : c'est bien lui qui a été retenu pour organiser les championnats d'Europe de cyclisme sur route 2025. Les Boucles qui se disputent en février (un jour en Ardèche et un jour dans la Drôme) sont des épreuves labellisées UCI ProSeries. Créées en 2001, elles fonctionnent grâce au soutien de 700 bénévoles.

Les deux départements de Drôme et d'Ardèche seront les supports des différentes épreuves (Contre-la-Montre et Course en ligne) qui permettront d’attribuer 13 titres différents (hommes et femmes). Ces championnats rassemblent près de 800 sportifs de 51 nations. Ils font l'objet d'une diffusion TV internationale touchant près de 150 millions de foyers et plus de 200 heures de direct.