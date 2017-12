Les championnats de France de cyclisme sur les routes du vignoble nantais en 2019

Les championnats de France de cyclisme sur route se dérouleront dans le vignoble nantais en juin 2019. La commune de La Haye-Fouassière accueillera l'épreuve phare du week-end, un événement toujours populaire une semaine avant le départ du Tour de France.

Le vignoble nantais, plus exactement la communauté de communes Clisson Sèvre et Maine, accueillera les championnats de France de cyclisme sur route en 2019. Les épreuves se disputeront les 27, 29 et 30 juin, c'est le plus grand rassemblement du monde cycliste français à une semaine du départ du Tour de France.

500 coureurs engagés

La ville de Clisson accueillera les départ du contre-la-montre dames le jeudi matin et du contre-la-montre hommes (professionnels et amateurs) l'après-midi. La deuxième journée, pour les épreuves en ligne, les coureurs partiront de Vertou pour une arrive à la Haye-Fouassière. Enfin, le dimanche, l'épreuve phare, se courra sur 252 km entre Vertou et La Haye-Fouassière et empruntera les routes que connaissent bien les concurrents de la Classic Loire-Atlantique.

Des retombées attendues

Pendant les trois jours de compétition, entre 50 000 et 80 000 spectateurs sont attendus, plus de 100 médias seront accrédités et il y aura 14 heures de retransmission à la télévision. Les organisateurs estiment que dans ce genre de manifestation, pour un euro investi il faut espérer au minimum trois euros de retombées pour l'économie locale (hébergement, restaurants, commerces, transports).