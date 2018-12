Les coureurs cyclistes du Dauphiné passeront à nouveau par Roanne le 12 juin 2019

En plus du Tour 2019 qui passera par Saint-Etienne et Brioude, le Dauphiné passera par Roanne le 12 juin. On ne connait pas encore le tracé exact qui doit être prochainement officialisé mais la Loire et la Haute-Loire sont gâtées cette année.

Une super nouvelle pour les fans de vélo! En plus du Tour de France qui passera à Saint-Etienne et Brioude en juillet, on vous l'a annoncé sur France Bleu en octobre dernier, le critérium du Dauphiné passera par Roanne le mercredi 12 juin. Le vice-président de Roannais agglomération, Gilles Passot, l'annonce, non sans fierté. Et on le comprend.

Le Dauphiné et Roanne, c'est une histoire d'amour. Le Roannais est une terre de basket et de vélo, avec ces parcours diversifiés, ses faux pas casse-pattes. On apprécie le Dauphiné car c'est une course régionale, à taille humaine, ou les spectateurs peuvent profiter de la caravane et des coureurs. Ce que je peux vous dire (sur le tracé), c'est que ce sera détonant, surprenant, extraordinaire, unique en France. Et puis, vous le savez, le Dauphiné est une course test pour les coureurs qui s'alignent ensuite sur le Tour.

On verra donc du beau monde sur les routes du Roannais et du Dauphiné, du 9 au 16 juin, quatre ans tout juste après le dernier passage du critérium, lors d'un contre-la-montre entre Roanne et Montagny. Parmi les têtes d'affiche déjà annoncées, il y aura le régional de l'étape Romain Bardet qui viendra finaliser sa préparation au Tour de France. Le tracé du Dauphiné 2019 sera officialisé prochainement.