Les coureurs du Tour de France devraient passer en Sarthe le 13 juillet

Le tracé du 105e tour de France a été dévoilé mardi midi. Le peloton devrait faire un petit passage en Sarthe. Ce sera le vendredi 13 juillet lors de la 7e étape : un long trajet de 231 km entre Fougères et Chartres.

Selon nos informations, les coureurs passeront au sud d'Alençon pour se diriger vers Mamers avant de repasser dans l'Orne et continuer leur route vers Bellême. Le peloton pourrait emprunter la départementale 311, la route qui traverse la forêt de Perseigne et passer par Neufchâtel en Saosnois.

Michel Gourdel, le maire de la commune en salive d'avance. " Si cela se confirme c'est une belle vitrine pour Neufchâtel. On va faire la fête. On va décorer le village comme pour le comice agricole". Frédéric Beauchef affiche le même enthousiasme. " C'est mythique" dit le maire de Mamers. " C'est une épreuve qui est regardée par des millions de téléspectateurs. On va attendre d'être contactés par les organisateurs pour savoir où passeront exactement les coureurs, centre ville ou pas. On fera une belle fête, en plus ce sera la veille du week-end du 14 juillet".

Les organisateurs de la Grande Boucle devraient alerter les maires des communes traversées par courrier dans les 8 jours. Si cela se confirme, les coureurs devraient parcourir environ 25 km en Sarthe. La dernière fois que le peloton est passé dans notre département, c'était en 2013 avec un court passage à Sablé.