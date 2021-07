Les coureurs du Tour de France ont passé la nuit dans la Vienne avant la dernière étape ce dimanche

Les coureurs du Tour de France ont dormi différents hôtels de la Vienne dans la nuit de samedi à dimanche. Le département est à mi-chemin entre la Gironde où était organisée la vingtième étape et les Yvelines où sera donné le départ de l'étape finale de la course cycliste.

Le Tour de France s'est arrêté dans la Vienne. Passionnés de cyclisme, rassurez-vous, il n'y avait effectivement pas d'arrivée ou de départ dans le Poitou. Les coureurs ont passé la nuit dans le département pour couper leur trajet entre la Gironde où ils s'affrontaient ce samedi sur un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion et la région parisienne. Le peloton s'élancera de Chatou dans les Yvelines ce dimanche à 16 heures 30, pour la vingt-et-unième et dernière étape de la Grande Boucle. L'arrivée se fera comme chaque sur les Champs Elysées à Paris.

L'équipe AG2R Citroën accueillie au Clos de la Ribaudière

Emmanuel Lortholary, a accueilli l'équipe AG2R Citroën dans son établissement, le Clos de la Ribaudière à Chasseneuil-du-Poitou. "Nous sommes heureux qu'ils nous aient à nouveau choisis puisqu'on nous avons déjà accueilli cette équipe l'an dernier quand Poitiers était ville d'arrivée et Chauvigny ville de départ. Ça veut dire qu'ils ont été satisfaits de nos prestations. Puis, nous sommes contents aussi parce que ça nous change de notre quotidien. C'est toujours intéressant de travailler avec des organisations comme celle-ci".

Toute une logistique à respecter

Toutefois, recevoir des cyclistes professionnels tel que Ben O'Connor ou Greg Van Avermaet demande une certaine logistique. "Nous leur avons mis à disposition tout un bâtiment de notre domaine, un bâtiment qui compte 23 chambres. Ils nous ont demandé de n'avoir aucun contact avec une clientèle extérieur, essentiellement pour des raisons sanitaires, par rapport au Covid. Pour le dîner, ils nous ont demandé de mettre à disposition une salle pour les coureurs, et une autre pour le STAFF. L'an dernier, l'équipe était venue avec son cuisinier, cette année mon chef s'est chargé des repas. _Le cahier des charges est très précis, validé par un nutritionniste, avec des menus bien spécifiques__, des grammages spécifiques, des cuissons spécifiques. Les membres du STAFF ont eu pu déguster les bons plats de notre chef", r_aconte le gérant de l'hôtel.

La commune de Chasseneuil-du-Poitou à mis à disposition de l'équipe le parking municipal situé devant le château.