Tour de France Femmes : les coureuses de l'équipe Cofidis en reconnaissance sur la Planche des Belles Filles

Cédrine Kerbaol (à gauche) et Clara Koppenburg (à droite) ont atteint la Super Planche des Belles Filles en un peu moins de vingt minutes.

Dernière ligne droite pour les cyclistes avant le Tour de France Femmes. Un peu moins de deux mois avant le départ de la compétition, à Paris, le 24 juillet, elles sont en pleins préparatifs. Ce jeudi matin, quatre coureuses de l'équipe Cofidis ont effectué leur reconnaissance sur la Planche des Belles Filles.

Cédrine Kerbaol, Clara Koppenburg (allemande), Rachel Neylan (australienne) et Martina Alzini (italienne) sont parties de Luxeuil à 9 heures pour une arrivée sur la Super Planche des Belles Filles un peu avant 14 heures. C'est au sommet de ce mur de près d'un kilomètre, avec une montée allant jusqu'à 24 %, qu'aura lieu le grand final du Tour de France Femmes le 31 juillet prochain.

Pour trois de ces coureuses, cette ascension de la Planche des Belles Filles était une grande première, seule Clara Koppenburg l'ayant déjà effectuée. Et si elles avaient été averties que ce ne serait pas une partie de plaisir, elles ont quand même souffert.

"C'est hyper dur, spécialement parce que je suis une sprinteuse, confiait Martina Alzini une fois redescendue. La dernière étape va être une journée difficile."

Cédrine Kerbaol a été agréablement surprise par sa capacité à gravir la Planche mais elle confirme la grande complexité de l'ascension : "C'est irrégulier en fait. Je pense que c'est ça qui fait la plus grande difficulté de cette montée. Et puis la partie gravel, je pense que ça va aussi rajouter un peu de piquant".

Une étape finale attendue comme hyper spectaculaire

Elles sont d'ailleurs unanimes, choisir la Super Planche des Belles Filles comme lieu d'arrivée du Tour est une excellente idée. "Ça change un peu des courses qui peuvent exister et qu'on a déjà pu faire donc ça donne vraiment une identité à la course, explique Cédrine Kerbaol. On a hâte." Quant à Martina Alzini, elle prédit un spectacle exceptionnel : "Les hommes ont fait l'histoire ici, beaucoup de fois dans le Tour de France. Franchement je pense que cette année, ce sont les femmes qui vont la faire l'histoire sur la Planche".

Mais avant cela, il y aura sept autre étapes et les coureuses seront usées au moment de grimper la Planche des Belles Filles. Toutes les deux sont convaincues que la différence dans la victoire finale se fera sur cette mythique montée haut-saônoise.