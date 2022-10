Les coureuses de la FDJ Suez Futuroscope sur les routes du Tour de Romandie

C'est la dernière course à étapes de la saison. La FDJ Suez Futuroscope sera au départ ce vendredi du Tour de Romandie, en Suisse. Une course en trois étapes où les coureuses de la formation poitevine partiront de Lausanne ce vendredi avant d'arriver dimanche dans la capitale suisse, à Genève. La course sera le dernier grand Tour de la saison pour la FDJ Suez Futuroscope, après une très belle saison pour la formation de Stéphen Delcourt, le manager, marquée par le Tour de France féminin et les championnats du monde en Australie .

Au départ de Lausanne, on retrouve bien sûr les Françaises Victorie Guilman, Marie Le Net, Evita Muzic, Jade Wiel et l'Italienne Marta Cavalli. À noter le retour de la championne danoise Cécilie Uttrup Ludwig. Elle était malade au début du mois d'octobre et avait du abandonner lors du Giro dell’Emilia, le Tour d'Italie.