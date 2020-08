Les cyclistes de Natura4ever Roubaix se frottent au "PSG du cyclisme"

La route d'Occitanie, confinement oblige, était devenue pour des équipes comme Ineos, AG2R et Groupama FDJ un passage obligé afin de préparer au mieux le prochain Tour de France, reprogrammé du 29 août au 20 septembre. Julien Andormarchi, Matthias de Witte ou encore Thibault Ferasse ont donc eu l'opportunité de partager la route avec Egan Bernal Thibault Pinot et Romain Bardet. Et les nordistes ont été à la hauteur, dimanche Samuel Le Roux s'est glissé dans une échappé pendant 160 km et mardi sur les pentes du Col de Beyrède, Thibault Ferrasse n'a craqué qu'à 3 kilomètres du sommet . "on s'est frotté au PSG du cyclism"

"on entendait des allez Roubaix sur le bord de la route"

Des résultats qui ont fait la fierté de leur directeur sportif et manager général, Daniel Verbrackel, qui n'a pu s'empêcher d'immortaliser, smartphone à la main, ces 4 jours passé dans la cour des Grands

"notre voiture Natura4ever à côté de celle d'Ineos" Copier

La victoire finale est revenue au dernier vainqueur du tour de France, Egan Bernal. Il devance au classement final son coéquipier chez Ineos Pavel Sivakov de 23 secondes. Thibault Pinot prend la 4ème place au général à 37 secondes du colombien. On retiendra également la 7eme place de Warren Barguil et la 8eme place de Romain Bardet.