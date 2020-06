Les dates du 53e Tour du Limousin sont tombées, retour à l'ancienne formule

Les organisateurs du Tour du Limousin étaient toujours dans l'attente concernant les dates de la 53e édition. Elles ont été dévoilées ce mercredi. Et c'est un retour à l'ancienne formule du mardi au vendredi.

Les organisateurs du Tour du Limousin avaient déjà annoncé que la 53e édition aura bien lieu en août prochain. Mais il y avait toujours une incertitude concernant les dates. Elles ont été dévoilées ce mercredi matin. En raison d'un calendrier particulièrement chargé à cause de la crise sanitaire, la direction est obligée de revenir à l'ancienne formule, avec l'arrivée des équipes le lundi. Et une course du mardi au vendredi.

Départ le mardi et arrivée finale le vendredi

Le grand départ aura lieu le mardi 18 août de Couzeix pour une 1ere étape qui mènera le peloton jusqu'à Evaux-les-Bains en Creuse. Le mercredi 19 août, la 2 étape sera 100% périgourdine entre la Base départementale de Rouffiac et le Grand Étang de Saint-Estèphe. La Corrèze sera à l'honneur le jeudi 20 août avec une 3e étape entre Ussac et Chamberet. Le dernier jour de course en Haute-Vienne le vendredi 21 août, emmènera les coureurs du Lac de Saint-Pardoux au circuit de Beaublanc à Limoges.

Les équipes bientôt dévoilées

Une conférence de presse sera bientôt organisée pour dévoiler le profil de chaque étape et les équipes engagées. Pour les coureurs, il faudra patienter jusqu'à l'été.