Les équipes bretonnes Arkéa-Samsic et B&B Hôtels-KTM seront sur le Tour de France 2022

Pour Arkéa-Samsic, pas de surprise : figurant parmi les deux meilleures équipes de l'UCI Pro team, la deuxième division du cyclisme mondial, les Brétiliens d'Emmanuel Hubert étaient déjà assurés de leur participation à la Grande Boucle en juillet prochain. Restaient deux invitations à délivrer par l'organisateur du Tour de France 2022 ce vendredi. Les équipes Total Energies et B&B Hôtels-KTM sont les heureuses détentrices des deux derniers sésames.

"Un grand soulagement" pour Jérôme Pineau

Pour les Morbihannais de B&B Hôtels-KTM, c'est la troisième participation consécutive au Tour de France. Pourtant, son manager Jérôme Pineau assure ne pas s'y habituer : "C'est un grand soulagement, on ne s'habitue jamais. Quand on est un nouveau-né comme nous, avec moins de cinq ans dans le peloton international, qu'on crée une équipe avec des proches, avec des amis, avec des gens qui croient dans ce projet et qu'on est invités trois fois de suite, que pour la troisième année consécutive le plus grand événement sportif au monde, la plus grande course cycliste au monde nous fait confiance, on ne s'y habitue pas. Et heureusement ! Je crois que c'est quand on s'y habituera qu'on sera en danger. C'est une grande fierté, beaucoup d'émotions pour nous, pour nos partenaires, que l'on remercie les uns et les autres de nous soutenir. Et maintenant, place au travail et à la concentration : la saison va être longue, le Tour ce n'est qu'en juillet. Mais c'est un réel soulagement. Une saison sans Tour de France, ce n'est pas pareil."

Chez les Men in Glaz, c'est le Lannionnais Franck Bonnamour, actuellement blessé après une lourde chute sur le GP La Marseillaise, qui devrait être leader sur la Grande Boucle.