Les fans du Tour du France sont déjà en place dans le Col de l’Iseran, en Savoie

Savoie, France

Le col de l’Iseran, en Savoie, est très convoité par les supporters du Tour de France. Le peloton va le gravir vendredi lors de la 19e étape, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, mais des fans ont déjà installé leur camping-car pour avoir les meilleures places. C’est le cas par exemple de Marcelle et Jean-Paul, venus de Haute-Loire : "L’année dernière, sur une étape on s’est fait avoir, nous n’avons pas trouvé de place, du coup cette fois nous sommes arrivés vendredi". Soit une semaine avant le passage des coureurs devant leur camping-car.

"On va voir arriver les coureurs au loin, les voir monter, puis on va se retourner et ils passeront là, devant nous. On n’aura plus qu’à crier. C’est encore mieux que le paradis" - Christian, camping-cariste dans le col de l’Iseran

Gérard et sa femme, eux, sont arrivés dimanche matin du Vaucluse. Ce sont des habitués du Tour de France. Ils suivent des étapes chaque année depuis sept ou huit ans. Pour trouver un bon coin, Gérard a des critères très précis : "il faut un beau paysage, pas trop de vent, une petite bordure pour installer le camping-car, une belle vue sur la montée, que les coureurs nous passent à côté, et un bon pastis !". Car ce qui plait à Gérard, c’est bien sûr d’encourager les cyclistes mais c’est aussi l’ambiance, les jours d’avant, au bord de la route. Avec son épouse, ils ne connaissaient personnes, et ils ont déjà sympathisé avec leurs voisins camping-caristes. D’ailleurs, à l’heure du café, ils sont tous installés autour d’une table pliante entre deux camping-cars.