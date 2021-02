Les filles de la FDJ à l'assaut du monde

Après un stage intensif le mois dernier en Espagne et après l'annulation des épreuves de l'autre coté des Pyrénées c'est donc en Belgique que débute la saison avant le rendez-vous très attendu en Italie le week-end prochain avec les Strade Bianche (1ère manche du World Tour). C'est donc l'occasion donc pour l'équipe féminine de la FDJ, installée à Jaunay-Marigny (Vienne) de lancer une saison qui s'annonce compliquée avec le Covid comme le reconnait Stéphen Delcourt le manager général de l'équipe :" Il va falloir s'adapter tout au long de l'année et c'est toujours important la course de reprise, on y va avec de l'ambition et l'envie de répéter nos gammes , se dire qu'on a bien travaillé en Espagne, on s'est beaucoup entrainé mais maintenant on a envie d'épingler un dossard et se mettre à faire la guerre, on est assez ambitieux et les filles sont motivées, notre ADN c'est courir clairement."

reconnaissance du parcours - FDJ

Le manager poursuit : "On va assumer notre rôle et les ambitions que nous avons affichées, nous sommes la seule équipe française en World Tour et nous avons la pancarte, mais ce n'est pas grave c'est une pression amicale, à nous de jouer, et nous nous sommes donnés les moyens de performer."