Les frelons asiatiques de plus en plus nombreux en Creuse

C'est une année à frelons dans la Creuse et les spécialistes sont débordés. Comme tous les ans, les guêpes et les frelons sortent dès les premières chaleurs, sauf que cette année, les frelons asiatiques pullulent.

Au centre de l'image, dans une maison de Boussac-Bourg, le nid naissant de frelons asiatiques. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Yannick Roussillat, de "Stop Guêpes et Frelons", s'est lancé dans cette filière il y a plus de dix ans, selon lui, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de ces nids "parce qu'en septembre ou octobre, les plus gros nids peuvent contenir jusqu'à huit à dix milles frelons" !

Dans son camion d'intervention, il y a plusieurs combinaisons, dont une spécifique pour le frelon asiatique. Elle fait 8mn d'épaisseur, elle est maillée et striée "ça veut dire que le dard ne peut pas aller droit sur vous pour piquer. Il est automatiquement dévié pour éviter les piqûres" et pour le visage, il utilise une visière en plexiglas, "le front asiatique, c'est le seul hyménoptère qui est capable de vous cracher du venin et en recevoir dans les yeux ou la bouche, ça peut vite devenir dangereux".

Au bout d'une perche, une poudre permettant de tuer les frelons en quelques dizaines de minutes. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Alors forcément, pour intervenir, il faut être équipé. Les spécialistes utilisent un produit à base de poudre, "c'est aussi fin que de la farine. À l'aide d'une perche, on insuffle le produit à l'intérieur du nid. Les frelons vont tous s'imbiber de ce produit, puis se toucher les uns les autres et dans le quart d'heure, la demi heure qui suit, ils seront morts". Pour être sûr de tuer tous les insectes, le nid est laissé sur place. Privé de ses frelons, les alvéoles du nid constituées de cellulose, se désagrègent.

Entre tous les bons comportements à adopter, Yannick en met un seul en exergue : ne pas intervenir seul ! "Le réflexe à ne pas avoir, c'est d'acheter cette "bombe miracle". Ce genre de produit, c'est vraiment pour envoyer quelqu'un se faire piquer. La plupart pensent qu'en y allant la nuit ou en mettant un casque de moto, un blouson, ça va le faire. Sauf qu'ils y a toujours une faille. Le frelon le sentira et vous serez piqué."