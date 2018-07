Strasbourg, France

Francis Larger, le directeur général du Tour d'Alsace cycliste, a fait ses comptes. Sur les 176 coureurs du Tour de France 2018, 45 ont participé par le passé à l'épreuve alsacienne, qui fête cette année sa 15ème édition. Thibaut Pinot a remporté le classement général en 2011, son coéquipier à "la Française des Jeux", Arnaud Démare, avait gagné une étape cette même année. Warren Barguil, Nacer Bouhanni ou encore l'Allemand John Degenkolb y ont aussi fait leurs armes.

"Ces coureurs en devenir ne sont pas connus aujourd'hui, mais ils le seront demain, ça c'est sûr, explique Francis Larger. En 15 ans, on a vu défiler pratiquement toutes les vedettes du Tour de France. On a aussi cette année les frères Van Der Poel, qui sont des stars du cyclo-cross aux Pays-Bas. Ils sont dans le parfait anonymat ici en Alsace, alors qu'en Belgique et aux Pays-Bas, ils ont leurs gardes du corps et sont des dieux vivants".

Deux étapes de montagne dans les Vosges

Le Tour d'Alsace cycliste est une épreuve professionnelle, qui nécessite une sacrée organisation avec un budget de 875 000 euros (majoritairement des partenaires privés). Près de 400 bénévoles travaillent aussi sur la course. La première étape a lieu ce mercredi soir à Sausheim avec un contre la montre par équipes. Jeudi l'étape partira pour la première fois du Champ du Feu. Il y aura aussi des arrivées au sommet, à la Planche des Belles Filles en Haute-Saône et au Lac Blanc. La dernière étape aura lieu dimanche dans le Sundgau. Une seule équipe amateur alsacienne a été invitée, il s'agit du Team Meder.