Les grandes histoires du Tour racontées par Gérard Holtz : qui a eu l'idée de l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées ?

Et non, l'arrivée du Tour du France n'a pas toujours eu lieu sur les Champs-Élysées. Mais qui a bien pu avoir cette idée ? Gérard Holtz revient sur le Tour de France 1975 qui a marqué les esprits.

Ce n'est qu'en 1975 que la grande boucle du Tour de France se conclut sur les Champs-Élysées.

Un petit peu d'histoire

Au tout début du Tour de France et jusqu'en 1967, l'arrivée de la dernière étape était fêtée et célébrée au Parc des Princes. Pour être plus précis, la véritable arrivée était à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine). Ensuite, la course était neutralisée pour aller au Parc des Princes. Des aménagements ont été apportés à l'édifice et les coureurs ont pu arriver sur une belle piste rose.

De 1968 à 1975, changement de décor. L'arrivée se fait désormais à la Cipale de Vincennes. Cipale pour désigner la piste municipale de Vincennes construite pour les Jeux olympiques de 1900 à Paris. La piste est grise et en ciment et ne peut malheureusement pas accueillir beaucoup de spectateurs.

Les Champs-Élysées, l'idée brillante d'Yves Mourousi

Ce n'est ni un cycliste, ni un journaliste sportif qui a eu cette idée mais bien la vedette du 13h de TF1, Yves Mourousi.

Yves Mourousi, journaliste vedette de TF1 © Getty

L'événement a lieu le 20 juillet 1975. Le Tour de France arrive pour la première fois sur les Champs-Élysées. Yves Mourousi va également réaliser un nouveau coup de maître en faisant venir le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, pour remettre le maillot jaune au vainqueur.

1975 ne sera pas l'année Eddy Merckx

Tout le monde prédisait une sixième victoire sur le Tour pour Eddy Merckx. C'est Bernard Thévenet qui rafle la victoire.

Tout s'est joué en deux temps. Tout d'abord dans l'étape du Puy-de-Dôme où un spectateur malveillant a donné un coup de poing dans le foie du champion belge. Eddy Merckx a mal, très mal. Il ne s'en remet pas. Le lendemain, dans la montée vers Pra Loup, Bernard "Nanard" Thévenet le rattrape, le devance et gagne le maillot jaune. Il ne va pas le lâcher jusqu'à Paris.