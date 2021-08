Les habitants de Mélisey heureux de retrouver leur champion Thibault Pinot sur une compétition

Thibaut Pinot sera bien au départ du Tour du Limousin du 17 au 20 août. Un soulagement pour les habitants de son village à Mélisey, ils craignaient de ne plus revoir le coureur de la formation FDJ-Groupama sur une compétition, après ses blessures au dos sur le Tour de France 2020.

Andrée a gardé Thibault Pinot tout petit et suit de près sa carrière.

Tout Mélisey est derrière Thibaut Pinot pour son retour à la compétition après sa chute et ses blessures au dos sur le Tour de France 2020 et sa dernière participation au Tour des Alpes en avril dernier, le coureur se lance dans le Tour du Limousin du 17 au 20 août avant de disputer la Classique Grand Besançon, le Tour du Jura et le Tour du Doubs.

Les habitants de Mélisey sont impatients de retrouver Thibaut Pinot en compétition. Copier

Les habitants de son village sont impatients de le revoir, à commencer par sa nounou Andrée qui le gardait tout petit. Dans son salon, elle a plusieurs posters de son champion comme sa victoire au Tour des Alpes en 2018.

Bienvenue à Mélisey, la commune de Thibaut Pinot © Radio France - Xavier Monferran

Elle suit de près sa carrière : « On n'allait pas l'abandonner, c'est sûr. On le suit tout le temps. Tout Mélisey est derrière lui. »

« Il peut encore faire de belles courses »

Son mari Claude jouait avec lui au foot quand il était petit et il a hâte de le voir remporter de nouvelles victoires : « C'est pas pour faire le figurant, il va quand même essayer de gagner. Il a de la volonté, il peut encore faire de belles courses. »

Thibaut Pinot, sur le Tour de France 2019. © Radio France - maxppp

Grande attente pour l'enfant du pays

Depuis dix ans, Jérôme fait du vélo et il a déjà eu l'occasion de rouler avec Thibaut Pinot sur ses fins de parcours.

Un sportif « terre à terre » et éloigné du « show-business » qu'il apprécie : « C'est très rare d'avoir un coureur de ce niveau là dans la région ».

Après sa chute sur le Tour de France 2020, Jérôme craignait que l'enfant du pays ne reprenne plus le guidon : « Même lui, il était indécis sur sa fin de carrière. On se posait des questions surtout que c'est une blessure qui a duré. »

Jérôme a déjà pédalé avec Thibaut Pinot © Radio France - Thomas Berthol

Michel a lui aussi hâte de retrouver son idole : « Rien ne vaut la compétition, les entraînements qu'il fait c'est déjà énorme. La course s'est encore un pallier au-dessus, on verra s'il tient le coup. » Mais pas de raison d'être inquiet selon lui : « S'il tient le coup, il n' y a pas de raison que ça ne marche pas, ses capacités et ses qualités il ne les a pas perdues. »

Thibaut Pinot, grand sourire en conférence de presse à Saint-Affrique (Aveyron) © Radio France - Mathieu Ferri

« Ne pas lui mettre trop de pression »

Mais pour Matthieu Converset, gérant du magasin Les Cycles des mille étangs et ami du coureur, il faudra être patient : « Il ne faut pas avoir de trop grandes attentes et lui mettre trop la pression, il se la met déjà tout seul. »

Ne pas trop mettre la pression sur Thibaut Pinot. Copier

Les habitants de Mélisey suivront de près ses résultats et ils rêvent même déjà de le retrouver au prochain Tour de France.