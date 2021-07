Les habitants de Mourenx attendent le Tour de France et Eddy Merckx

Ce vendredi 16 juillet, le Tour de France va passer par Mourenx pour la 5e fois. La 19e étape de la Grande Boucle s'élancera de la commune béarnaise pour 207 kilomètres jusqu'à Libourne (Gironde).

Est-ce qu'Eddy Merckx sera présent ? C'est la question que tout le monde se pose. "Nous l'avons invité, nous avons tout fait pour qu'il soit là. J'espère vraiment avoir cette visite. Globalement, nous avons hâte d'être vendredi", confie Patrice Laurent, maire de Mourenx.

Le vélodrome de Mourenx, baptisé "Vélodrome Eddy Merckx", accueillera le village départ du Tour de France ce vendredi 16 juillet. © Radio France - Léa Dubost

Jean-Pierre aussi espère avoir la chance de croiser le cycliste. Il habite Mourenx depuis 1962, et l'exploit de Merckx en 1969, il s'en souvient encore très bien. Le coureur belge avait semé ses adversaires en haut du Tourmalet, avant d'arriver avec huit minutes d'avance à Mourenx. "C'était trop beau ! Je m'en rappelle bien, je lui ai même serré la main. J'en ai presque pleuré", se remémore Jean-Pierre.

Si le doute plane encore concernant la venue d'Eddy Merckx, les supporters et fans du Tour, eux, seront bien présents. Les habitants aussi. Le restaurant Crazy Canard est d'ailleurs complet depuis des mois. "Nous avons un groupe de supporters qui suit le Tour de France qui a réservé depuis qu'on connaît le parcours. Ils sont 82, donc on est complet pour vendredi. Ça va être chouette ! Il y a toujours une bonne ambiance, et ça ramène du monde à Mourenx, ça fait découvrir notre ville", explique Lisa Lemercier, gérante de l'établissement.

Quasiment tous les ronds-points de Mourenx sont décorés aux couleurs du Tour de France. © Radio France - Léa Dubost

Pièce de théâtre, caravane Mourenxoise, fresque géante... La ville a prévu de nombreuses animations autour de la Grande Boucle dès le jeudi 15 juillet.

Tout le programme est à retrouver ici.